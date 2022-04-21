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الرياض -احمد صلاح- ما هو البرنامج الذي تفوق على برنامج رامز موفي ستار من حيث الدخل والمتابعة ؟ سؤال يطرح كثيراً خلال شهر رمضان الحالي و إجابته الحقيقية أنه وحتى اللحظة لا يوجد برنامج تفوق على برنامج رامز من حيثُ الدخل والمتابعة.

والبرنامج الشهير "رامز موفي ستار" كان قد تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مشاهدات البرنامج أرقاماً قياسية بعد ساعات من عرضه.