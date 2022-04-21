المذيعة تسأل كريم فهمي ليه الرجالة عينهم زائغة على النسوان؟ لن تتوقع ما أكّد بكل جرأة !

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الرياض -احمد صلاح- سُئل الفنان المصري الشاب كريم فهمي خلال حواره في برنامج "حبر سرّي" الذي تقدّمه الاعلامية أسما ابراهيم على قناة "القاهرة والناس" عن سبب كون عين الرجل زايقة على النسوان.

وأشار الفنان الشاب كريم فهمي إلى أن الموضوع يكمن في احترام الرجل للمرأة الموجودة معه: "في ناس بيبقوا متجوزين ملكات جمال وبيبصوا على حاجات أقل وإحنا تكويننا السيكولوجي غريب".

واستدرك خاتماً: "الفكرة كلها في التربية واحترام الشخص لمراته، ومراتي مسيطرة بذكاء ومش لازم نمثل على بعض في الكلام، ولولا وجودها في حياتي كان زماني خارب الدنيا".