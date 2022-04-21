محمد رمضان ردًا على انتصار عن بحثه للعمل بالمسارح: دلوقتي الشغل اللي بيدور عليا

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنانة انتصار بشأن تجوله في بداية مشواره الفني بالمسارح بحثًا عن العمل، مشيرًا إلى أنه الآن أصبح لا يلاحق على العمل، والسيناريوهات التي تعرض عليه من كبار المؤلفين والمخرجين.

وكتب محمد رمضان منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: كنت بدور على شغل يا انتصار، دلوقتي الشغل اللي بيدور عليا.. الحمد لله.

وكانت تحدثت انتصار عن بداية محمد رمضان بالوسط الفني، حيث قالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة: محمد رمضان بيمثل لي ذكرى مهمة، كان بيمشي معاه واحد صاحبه شبهه أوي، وكانوا ماشيين بشنطة هاند باج على كتفهم، وكأنهم خارجين من المدرسة.

وتابعت انتصار: دخلوا مسرح البالون قولتلهم عايزين إيه، قالي إحنا بنلف في المسارح وبندور على شغل.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد رمضان بالماراثون الرمضاني 2022، بمسلسل المشوار الذي يتعاون فيه بجانب الفنانة دينا الشربيني وعدد من نجوم الفن.

وتألق محمد رمضان في تقديم شخصية ماهر، الذي يبحث طوال المسلسل عن مشتري، يأخذ منه الآثار، التي سرقها من وجيه، الذي يجسد شخصيته أحمد كمال، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

ويضم مسلسل المشوار كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل.