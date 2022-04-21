بيع مقتنيات فيلا محمد الشناوي في مزاد علني الشهر المقبل بسبب مشكلته مع وكيله السابق

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدد موعد بيع مقتنيات فيلا محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، في المزاد العلني، لسداد مستحقات وكيله السابق وليد عبد الهادي.

وفي إعلان رسمي نشرته الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، تم الإعلان بشكل رسمي عن عرض مقتنيات فيلا محمد الشناوي في المزاد العلني.

وحسب الإعلان الذي تم نشره، فقد حدد التاسع من مايو المقبل، موعدا لعقد المزاد العلني لبيع مقتنيات فيلا حارس الأهلي؛ من أجل سداد مبلغ 1.691.017.3 لصالح وليد عبد الهادي وكيله السابق.

وقد حصل وليد عبد الهادي، حكم الحجز على مقتنيات فيلا محمد الشناوي بسبب أحقيته في الحصول على نسبته 10% من قيمة عقد انتقاله إلى الأهلي من بتروجيت، والتي تقدر بـ مليون و600 ألف جنيه قيمة مقابل عمولته في الصفقة، بالإضافة 50 ألفا أخرى كشرط جزائي.

وحصل وليد عبد الهادي، على حكم بالحجز على مقتنيات فيلا محمد الشناوي الخاصة الموجودة في أحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس.

وجاء تنفيذ الحكم بعدما قضت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، في جلسة 31-3-2022، برفض استشكال محمد الشناوي والاستمرار في التنفيذ لصالح وليد عبد الهادي.