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(المذيعة تسأل انتصار عن سبب طردها من برنامج نفسنه فجاء ردها الجريء اليكم السبب !) والان مع التفاصيل

-الرياض -احمد صلاج-

كشفت الفنانة المصرية انتصار عن سر تركها برنامج "نفسنة" الذي كانت تقدّمه مع الفنانتين هيدي كرم وشيماء سيف على قناة "القاهرة والناس" بعد اخبار طردها منه.

وعند السؤال المحرج عن حقيقة طردها نفت وبأسلوب جريء أن يكون ذلك قد حدث أو تم إبعادها من برنامج "نفسنة" بسبب زلة لسان، وتحديداً قولها "أنا النجمة هنا"، مؤكدةً: "التعالي مش من صفاتي، أنا بقالي كتير بشتغل، أنا طيبة جداً". وأضافت: "ولما أقول أنا النجمة هنا ده حقي، أنا قلت أنا النجمة، الناس بتستغرب ليه لما أقول أصل أنا الجامدة أوي، أصل أنا الحلوة أوي وأهم كوميديانة في مصر، الناس مستكترة عليّ ليه اللي أنا فيه... هو أنا أفضل أشتغل 20 سنة ولما آجي أقول أنا مشهورة يتقال إني متعالية؟! أنا مشهورة، اللي مش عاجبه إني مشهورة يضرب راسه في الحيط".

وختمت: "ممشتش من البرنامج بدليل إني كملت بعد كده، لكن أنا مشيت لأن عندي مسلسلات كتير وبما إني أنا النجمة فأنا أكتر واحدة بشتغل في السوق، مسلسلات وأفلام ومسرحيات، الضغط عالي جداً، ومفيش تعاون من القناة في تنظيم أيام التسجيل.

بسجل 3 أيام كل 15 يوم، ولما يكون عندي مسرحية في إسكندرية ومسلسل، يبقى نتعاون مع بعض شوية، سجلوا مع حد غيري أنا قابلة تجيبوا حد تاني لحد ما أشوف شغلي في الإسكندرية، رفضوا كل حلولي، وشعرت بالتعنت، ومع شوية هيصة، وعند أول تلكيكة خلعت".