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(هل تسمح شيرين عبد الوهاب لبناتها دخول عالم الغناء اليكم التفاصيل؟) والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاج-

فتحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المجال للمتابعين بطرح أسئلة في مواضيع تثير فضولهم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فسئلت فيما اذا كانت توافق ان تدخل بناتها مجال الغناء إذا كانتا موهوبتان.

فردت شيرين بقولها انها تفضل ان تكونا كوادر في مجالات مختلفة، اي انها تعطي الاولوية للعلم ولمتابعة بناتها التعليم.وسئلت كذلك عن الصوت الغنائي الاجمل بين أليسا ونانسي فأكدت بأن نانسي عجرم وإليسا "الاثنين صوتهم أحلى من بعض."