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(شيماء سبت: الله يرحمك ويغفر لك) والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاج-عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وجّهت الممثلة البحرينية ​شيماء سبت​ التعزية لـ آل سعود، بوفاة الأميرة السعودية ​لولوة بنت فهد​ بن عبد العزيز، وكتبت: "تعازينا القلبية ل آل سعود الكرام في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوه بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود"، ودعت لها بالمغفرة والرحمة، والصبر لأهلها.

كما قدّم رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص، العزاء لآل سعود بوفاة الأميرة الراحلة.

هذا وكان قد أعلن الديوان الملكي السعودي رسميا، وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود مساء يوم الاثنين، كما أعلنت مواقع إعلامية رسمية في المملكة العربية السعودية وفاة الأميرة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الأمراء والأميرات في كافة أنحاء المملكة.

وتصدر سبب وفاة الاميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز، السؤال الأكثر بحثا عبر محركات البحث، وخاصة وانها والدة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الذي يعتبر من أبرز الامراء والمشايخ في المملكة العربية السعودية، وبحسب بعض الحسابات النشطة في المملكة العربية السعودية فإن سبب وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز يعود لتعرضها لوعكة صحية ألمت بها خلال الأيام القليلة الماضية ما استدعى إدخالها الى المستشفى لتلقي العلاج، الى حين وفاتها.

وتلقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان برقيات التعازي في وفاة والدته، داعين ان يتغمدها الله بواسع رحمته خاصة وانه توفاها في أفضل أيام السنة وهي أيام شهر رمضان المبارك.

لولوة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أميرة سعودية، كانت زوجة الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، لها حضور دولي ومحلي في مختلف الأنشطة والمؤتمرات.