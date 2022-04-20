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(إنتحار لجين عمران يشعل مواقع التواصل) والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاح-خلال حلولها ضيفة على برنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، كشفت الإعلامية السعودية ​​لجين عمران​​ عن محاولتها للإنتحارعندما كانت تبلغ الـ 17 من عمرها، بسبب مرورها بفترة تعب وحزن وإكتئاب شديدة، ما دفعها لتناول جرعات كبيرة من الأدوية حتى من دون أن تحكي مشاكلها لأحد أفراد أسرتها.

وأضافت لجين انها عندما قررت الإنتحار تناولت الجرعة الزائدة من الادوية، ونقلت إلى المستشفى وتم إنقاذها، ولم تشعر بكل ما حصل معها إلا عندما استيقظت، ووجدت نفسها في المستشفى، عندها أدركت الأخطاء التي ارتكبتها بنيتها في الإنتحار.

ومن ناحية ثانية، كشفت ​لجين عمران لأول مرة خبر​ خطوبتها على رجل من إحدى الجنسيات الخليجية، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ولم تقل إن كان يعمل في الوسط الفني أو لا، مشيرة انها ارتبطت مرتين، الأولى من زوجها والد ابنها وابنتها، والمرة الثانية هي خطوبتها على هذا الرجل والتي تمت في فترة كورونا، ورفضت الكشف عن موعد الزفاف، لافتة إلى أنها لن تعلن عن زواجها وسيكون سرِيا.

وكشفت لجين عن حجم ثروتها التي تقدَر بنحو 13 مليون درهم إماراتي (3.539 مليون دولار)، معظمها موزعة في العقارات، مشيرة انها حصلت عليها نتيجة اجتهادها وعمل عقدين من الزمن.

وتحدثت الإعلامية السعودية عن تفاصيل عملية احتيال تعرضت لها في أحد معارض السيارات بمبلغ 700 ألف درهم، مؤكدة انها كانت ستشتري سيارة من معرض السيارات، وقيل لها ان تشتريها بتدفعين 400 ألف، وباقي 300 ألف مقسمة على 6 شهور، لكن المطلوب ان تقول إن السيارة من معرضهم ووافقت على العرض، لكنهم غيروا رأيهم واشتعلت المشاكل معهم ووصلت الشرطة.

وتفاعل المتابعون مع مقابلة لجين عمران، وعبر البعض عن صدمته من تفكيرها بالإنتحار بعمر صغير، متمنين ان لا تكرر التجربة، وعبروا عن حبهم لها واصفينها بأجمل الاعلاميات، وتداول الكثير خبر امحاولتها للانتحار بشكل مكثف عن حسابات النشطاء