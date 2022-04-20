محمد رمضان يجد مشتريا للآثار بالحلقة 19 من مسلسل المشوار

عرضت شاشة DMC الحلقة 19 من مسلسل المشوار للنجم محمد رمضان والذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري.

وبدأت أحداث الحلقة بقيام عزة صديقة ورد بجمع أشيائها من الشقة لمغادرتها لأنها لم تعد تشعر بالراحة مع شامل بعد دخول راقصة أخرى في عملهما وتحاول دينا الشربيني بإقناعها بعدم ترك الشقة لكنها مصرة، ثم تدخل ورد برفقة نجلها رحيم إلى الغرفة وتعطي له بعض النقود ليعطيها لوالده "ماهر"، الذي ينتظر أسفل المنزل.

وتلقى ماهر اتصالًا من "سعيد" يبلغه فيه بأن كامليا هانم زوجة وجيه تريد الوصول لورد، ولكن ماهر رفض هذا الأمر وقام بأمر سعيد نسيان ذلك الموضوع.

وتنتقل الأحداث إلى قيام المحامي كمال بالاتصال بماهر ليبلغه بأن وجد أحد "المقاولين" ويريد شراء الآثار الموجودة في حوزة ماهر، لكن المشتري يريد تعينها على الطبيعة.

هذا الأمر الذي دفع محمد رمضان للذهاب إلى حديقة الحيوان المكان المدفون به حقيبة الآثار ثم يأخذ قطعة آثار ويعيد دفن الحقيبة.