سوتس بالعربي الحلقة 19.. رفد كاميليا من المكتب بسبب ملف مفقود يورط...

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "suits بالعربى" الذي يتم عرضه على قناة cbc، عثور كاميليا (ريم مصطفى) على التقرير الهندسى الخاص بشركة MGT المفقود، وأنها تسلمته قبل 4 سنوات ولم تعرضه على زين (آسر ياسين)، وهو ما جعل زين موقفه ضعيف في القضية التي أعيد فتحها مرة أخرى بعد أربعة سنوات.

ودار حديث خلال الحلقة بين كاميليا وآدم منصور (أحمد داود) بعد اكتشافه بوجود الملف معها، حيث نصحها عدم إخفاء الأمر على زين بعدما أخبرته برغبتها في التخلص منه حفاظاً على زين، خاصة وأن وجود الملف في المكتب يجعل زين خاسراً للقضية، ويتم الاستعانة بمحامية من خارج المكتب للتحقيق في الأمر وى شريهان (ناردين فرج) وتحقق مع كاميليا التي تنفعل عليها بسبب طبيعة أسئلتها.

يكشف آدم لزين أنه عثر على التقرير، وبعد مواجهته بها أكدت له أنها فعلت ذلك لحمايته ولم تتذكر وقت إرسال التقرير أنها استلمته، ويؤكد زين لكاميليا أن خروج التقرير حاليا يبين حسن النية أمام المحكمة لترد عليه بأنها قطعته وتخلصت منه، وأصبح أمام فريدة (صبا مبارك) صاحبة المكتب أما التضحية بزين أو كامليا وتختار رفد الأخيرة من المكتب.

مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتجسد ريم مصطفى في مسلسل "suits بالعربى" شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين المحامي الأهم داخل مكتب المسيرى زيدان أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها كما أن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في إبرام الاتفاقيات الكبرى.