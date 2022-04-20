انت الان تتابع خبر لماذا قررت لجين عمران الانتحار اليكم السبب والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح -كشفت الإعلامية لجين عمران عن محاولتها للانتحار عندما كان عمرها 17 عاماً، خلال استضافة الإعلامي علي العلياني لها في برنامج "مراحل"، وعندما سألها علي عن سبب الانتحار ومتى كان، أجابت: كانت محاولة الانتحار عندما كنت أعاني من مشاكل زوجية في تلك المرحلة، ومررت بتجارب أكبر من عمري، ولم اكن أود أن أخبر أسرتي بما يحدث لي، فقررت الانتحار، وتناولت علبة أدوية كاملة، ولم أشعر بما يجري، وكأنني كنت في حلم، أتذكر أمي وأبي والإسعاف وأجهزة كثيرة على جسدي، ووقتها أدركت أنني ارتكبت خطأ شنيعاً جداً، وهو عندما يرتكب شخص آخر الغلط، لماذا أنا من يتحمل ويدفع الثمن وأخسر حياتي، ووالدتي لحظتها انهارت وكذلك والدي، وواصلت لجين: عندما شاهدت رد فعل أسرتي شعرت بالذنب، وبعدها أدركت أنني ارتكبت خطأ كبيراً، وعلي أن أهتم بأن أدري وأعمل وأنجح وأصنع اسمي.