هذه هي الأغنية التي غنتها لجين عمران لراشد الماجد شاهد ماهي

طلب الإعلامي علي العلياني من الإعلامية لجين عمران الغناء، واستجابت لجين، وقبل أن تغني مقطعاً قصيراً لأحد أغاني الفنان راشد الماجد استأذنت من الفنان راشد الماجد وغنت "عظيم إحساسي"، واعترفت بأنها تحب أغاني راشد، وخاصة هذه الأغنية.

وتقول كلماتها:

عظيم إحساسي ومْن الشوق فيني شي ما ينقال

وْفقير الحب قدّام اللي بين ضْلوعي لك شِلتـه

حبك كثْر ما تسرى بْشراييني وْ تجي ع البال

وْكِثِر ما في خفوقي لك كــلام ٍما بَـعَـد قِـلـتـه

سألتك بالّذي جابك بَعَد حزني وضيق الحال

في قلب ٍ من شقى الأرض السما الإحساس وصّلته

وميّزك بجمال طاغي وْضحكة تجيـب الفـال

من أجمل منْك وإنت اللي خِتَمت الزين وكَمّلته

يا ثِقل الوقت من دونك وانا ايامي بلاك طوال

والأطوَل منـّها شوق غريب إني تِـحَمّـلتـه

تغـلّا يا بعدي كلـّي مسير الوقت مهما طال

يـبـل ريـق المواصل من لـِقانا اللي تـأمـّلتـه

شعوري لك مِتِل نَقش ٍ يُخَلّد في مدى الأجيال

واحبك حب تـاريخي ويذهِلـْك إن تِخَـيّـلتـه

تشوف إحساسي ذا كِلّه وكل ما في القصيد إنقال

في صدري عشرة أضعافه كلام ٍما بعَد قلتـه