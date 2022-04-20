حنان مطاوع تلقن منى زكي درساً قاسياً بسبب دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.. لن تتخيل ماذا قالت عنها!

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن رأيها في إمكانية قبولها تجسيد الشخصية التي قدمتها الفنانة منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عُرض على منصة "نيتفليكس".

وعن إمكانية تقديمها للشخصية التي جسدتها الفنانة منى زكي، قالت حنان مطاوع: " ما أعتقدش إني هعمله، بس مش معنى إني معملوش إني بدين الآخرين، لكن الدنيا هي اختيارات وأذواق، هي الاختيارات بنت ثقافة وميولك وأفكار الشخص، أنا ممكن معملوش، أو لازم أقعد كتير مع المخرج والمؤلف نتفق كتير على حاجات عشان أعمله، هستأذن في حاجات أفضل أعملها، وفي حاجات ما أقدرش أعملها، هل ده يتناسب ده مع المخرج ولا لأ، لو منفعش يبقى لزميلة تانية، لكن أنا بأعجب بشغل مني ذكي على أدوارها".

كان فيلم "أصحاب ولا أعز" قد أثار ضجة واسعة مع بداية عرضه على منصة نتفليكس في 20 يناير الماضي، وشارك في بطولته: منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، وعادل كرم وغيرهم.

وتعرضت الفنانة منى زكي لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بـ"جرأة" الدور الذي تقدمه ضمن أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز