لن تتوقع كم تبلغ قيمة السيارة التي يخيف بها رامز ضيوفه في برنامج رامز موڤي ستار.. رقم لايمكن تخيله أبداً

أعتمد مقلب رامز جلال للموسم على استدراج الضيوف تحت ذريعة أن الفنان سيصور مشهد أكشن مع الفنان فان دام، ليصطحب النجم فان دام الضيوف في سيارة خاصة ويطارهم بشكل مخيف، وفي النهاية تواجه السيارة خطر السقوط في بحيرة مليئة بالتماسيح.

• يوجد لها توازن مثالي. • تتمتع بهيكلٍ مطورٍ بشكلٍ كبير، ونظامٍ حديث. • يؤمن للسائق إمكانية عالية في التحكم فيها. • قوة محركها تبلغ 580 حصانًا.

• غطاء محرك السيارة مصنوع من مادة الألومنيوم المُزين بألياف الكربون، ويوجد عليه شبك بارز للتهوية، وأضواء هالوجينية.يتراوح سعر السيارة التي ظهرت في برنامج رامز وهي من نوع الشيفروليه كتمارو ZL1، ما بين 68,000 إلى 70,700 دولار أمريكي، أي ما يعادل داخل المملكة العربية السعودية 255,000 إلى 265,000 ريال سعودي.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.