أسباب اعتزال يوسف الجراح من التمثيل

أفصح الفنان السعودي يوسف الجراح عن الأسباب التي دفعته الى اعتزال الفن منذ العام 2018 خلال حلوله ضيفا في البرنامج الإذاعي السعودي "ذات"، والمعروض على القناة السعودية في الموسم الرمضاني الحالي، والذي يقدمه الإعلامي سامي الجابري.

وقد أعلن الفنان يوسف الجراح اعتزاله عن الفن بعد مسيره طويله في الفن التي قدم من خلالها ادوارا علقت في ذاكرة الجمهور مثل شخصية أسعد عمر في مسلسل طاش ما طاش ليتوجه بعدها الى مجال تقديم البرنامج ومن بينها برنامج آدم على قناة MBC، وبرنامج العبقري الصغير الذي عرض الموسم الاول منه العام الماضي على قناة السعودية، فضلا عن حلوله ضيفا في حلقة الأمس من برنامج "ذات" مع سامي الجابري.

وقد أفصح الفنان السعودي يوسف الجراح عن سبب اعتزاله الفن في وقته، والذي صدم الجمهور آنذاك، قائلا أنّه إتّخذ هذا القرار لأكثر من سبب: أولا لأنّه اكتفى من التمثيل ولم يجد ما يضيفه من جديد على الدراما، وثانيا لأنّ مجال التقديم في البرامج شدّه أكثر، أمّا الأمر الثالث فعدم اقتناعه بنوعية الكتابة سواء أكانت كوميدية او غير كوميدية.

فيما بادره الإعلامي سامي الجابري بالسؤال عن إمكانية عودته الى الفن؟ فكانت إجابة الفنان الجرّاح بالنفي، مضيفا بقوله "وفي المقابل ليس لدي مشكله بالتمثيل المسرحي".

يذكر أيضا حول تعدد مواهب الفنان يوسف، خاصة في مجال التمثيل المسرحي، ومشاركته في عدد كبير من المسرحيات مع أبرز الأسماء في المسرح الخليجي، كما قدّم مسلسل إذاعيا لمدة 10سنوات بعنوان يوميات عبّاس لكنّه لم يجد نفسه في التمثيل، وهو يعتبر ان الفن التقليدي جميل ولكن دون تمادي او تجريح.