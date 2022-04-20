رد نادين على تعليق وصفها بالعجوز الشمطاء

لم تتفاجئ الفنانة السورية نادين تحسين بيك-كما يبدو- من تعليق إحدى المعجبات حول الصورة المعروضة على صفحتها الشخصية في دورها في المسلسل السوري "كسر عظم" والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني الحالي .

وقد كان نص التعليق على الصورة المنشورة ب" مو لا بقلك الدور طالعة ختيارة بعدين اختي نادين صايرة كركوبة وثقيلة دم" فقامت الفنانة نادين بنشر صورة للتعليق على صفحتها من خلال منشور ورافقته بالقول:"حبيتو لها التعليق فعلا ضحكت من قلبي" ففاجئت نادين الجميع بأخذ الأمر بطرافة إيمانا منها بأنّ تعليق الفتاة غير منطقي وفق أصداء دورها في العمل.

وتواصل الفنانة السورية نادين تحسين بيك تصوير مشاهدها في مسلسل "كسر العظم" وقامت بنشر صورة على حسابها على الإنستغرام برفقه زملائها في العمل، ورافقتها بالتعليق: "من موقع التصوير مع أظرف مجرم بالتاريخ غزوان الصفدي وأكثر شخصية مبدعة بالاستفزاز كرم شعراني، و الماكيير الي بتنلف ايديه بالحرير والراقي وصاحب الأخلاق العالية جمال كريمي".

يذكر ان مسلسل السوري "كسر عظم" والمعروض ضمن الموسم الرمضاني الحالي لم يكتمل تصوير مشاهده الى الان، ويواصل الفنانون والقائمون على هذا العمل متابعة عملهم لإنهاء مرحلة التصوير والمونتاج كاملة.

وقد حاز المسلسل السوري كسر عظم على اعلى نسب المشاهدات في الموسم الحالي، بل ان البعض قد اعتبره من اجمل ما قدمت الدراما السورية منذ بداية الأزمة السورية حتى الآن.