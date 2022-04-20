تسريب جديد مثير للصدمة لمحمد مرسي

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "​الإختيار​" بجزءه الثالث، أكدت ازعاج مرسي من عدم احترام قراراته​ وبياناته، تبعاً للطعن الذي رفعته هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية.

واشتكى مرسي لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي من عدم أخذ كلامه على محمل الجد من قبل المواطنين، وقال له: "هو انا كل ما هطلع قرار هتراجع عنه تاني.. الناس هتقول عني ايه ماليش كلمة"، ورد عليه عبد العاطي: " ما تقالقش يا ريس كل الناس في الشارع بتحبك"، مؤكدا انه لو ان القضاء الاداري وافق كان بها واذا لم يوافق يكون أخد انذار ان قراراته "مش هتعدي تاني من غير صدام مع الرياسة".

أما المفاجأة التي كشفتها الحلقة، تسريب لمحمد مرسي و​خيرت الشاطر​، وهما يتحدثان عن رامي لكح والرئيس المصري السابق انور السادات وقال مرسي: "بتوع اللجان قاعدين وعاوزين لجنة العلاقات الخارجية، محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية، والدنيا مهدودة هو ورامي لكح هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وتابع مرسي قوله: "هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات، من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

وتدور أحداث المسلسل حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة، ومن بطولة ياسر جلال، أحمد عز كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، إيمان العاصي، وغيرهم.