حمو بيكا: كفاية تنمر

بعد حلقته مع أسماء إبراهيم في برنامج حبر سري استنكر فنان المهرجانات الشعبية حمو بيكا التنمر الذي تعرض له على وسائل التواصل الاجتماعي وقال "أنا من خمس سنين وأنا بتنمر عليا مرة واثنين وثلاثة لحساب مين كل ده أنا بني آدم زيكم ما بختلفش عنكم بحاجة "

وقال حمو بيكا «يا جماعة، ياريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان، كفاية تنمر عليا، اتنمر عليا مرة واتنين وتلاتة، ولسه فيه ناس بتتنمر عليا.. بتتنمروا عليا لحساب مين؟!.. أنا بني آدم زي زيكم والله»

ووجه حمو بيكا رسالة للفنان هاني شاكر، قائلا: «حضرتك كنت في ندوة واتنمرت عليا، وانت أخويا الكبير، وأنا مسامح والله بس كفاية بالله عليك، أنا آه مش بعرف أقرأ وأكتب، بس ربنا خلق لي قلب أحس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر»

ورغم الأذى-على حد تعبير حمو بيكا- الذي سببه له هاني شاكر إلا أنه حمو بيكا لم يبادله إلا بالكلمة الحسنة وقال له أنا مسامحك وأنت أخوي الكبير .

وهذا ما أكد عليه الفنان حسن شاكوش في لقائه في برنامج حبر سري بأنه يكفي تنمّر والتكبر والغرور على الناس، كلنا أولاد آدم وكلنا أخوان في الإسلام وكفاية تحاربونا في لقمة عيشنا.