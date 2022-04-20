هالة سرحان تتحدث عن زملاء في المهنة بعبارات ..

تحدثت هالة سرحان عن الإعلامي محمود سعد ووائل الإبراشي، موضحةً أنهما زملاء أعزاء، وقالت إنها عندما طلبت من وائل الإبراشي في بدايات عمله كصحفي أن يظهر ويقدم برنامج في التليفزيون، رفض في البداية، وبالنسبة لمحمود سعد، طلبت منه أن يسجل بصوته حلقات برنامج، وبالفعل سجل 15 حلقة بصوته ثم اعتذر قائلًا إنه لا يريد أن يظهر على الشاشة، فقالت له سنعلن عن برومو حلقة من برنامج ونرى رد فعل الناس، وبالفعل وافق محمود سعد وبدأ مسيرته الإعلامية فكانت لها البصمة الأولى في مسيرته.

وفي اللقاء، طلبت أسما إبراهيم من هالة سرحان أن تختار بين الإعلاميين عماد أديب وعمرو أديب، وسألتها من ستختار منهم ليعمل معها إذا قررت أن تنشئ قناة فضائية في يوم من الأيام، فأجابت هالة سرحان أنهم جميعًا أساتذة كبار ولهم جمهور كبير ومحبوبين، كما أن لكل منهم أسلوبه وجمهوره وطريقته المميزة، موضحةً أنها عندما تختار شخصًا للعمل معها، لا تختار الشخص قبل البرنامج، وإنما تقوم أولًا بتحديد البرنامج وتوجهات القناة ولوقت الذي يتعرض فيه البرنامج وحالة البلاد وغيرها من الأمور قبل ذلك.