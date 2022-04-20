هل تذكرون ابن فاتن حمامة في امبراطورية ميم؟.. شاهدوا كيف أصبح الآن ومن هي زوجته الفنانة المشهورة؟

تداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور للمهندس سيف أبو النجا الذي جسد شخصية “مصطفى” الإبن الأكبر للفنانة “فاتن حمامة” في الفيلم الشهير “إمبراطورية ميم“.

يُشار إلي أن سيف أبو النجا يُعد الزوج الثانى لـ نجلاء فتحي حيث تزوجها وأنجب منها إبنتهما ياسمين، وذلك بعد أنفصالها عن أحمد عبد القدوس نجل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ثم تطلقت منه وتزوجت للمرة الثالثة من الكاتب حمدي قنديل عام 1995 .كان سيف أبو النجا لاعبًا للكرة الطائرة بنادي هليوبوليس، ثم عمل أمينًا عامًا لاتحاد الطائرة لمدة سنتين 1994-1996، وكانت تجمعه علاقة صداقة بالشقيق الأكبر للفنانة نجلاء فتحي، وهو ما ساعده في التعرف عليها وطلبه الزواج بها، والتي أنجب منها ابنته ياسمين.

وقال أبو النجا عن طلاقه من الفنانة نجلاء فتحي: “الواحد ميقدرش يفصل علاقته بأم بنته، احنا علاقتنا مستمرة وعلى مستوى من الصداقة، وياسمين بتلعب الدور ده بلباقة شديدة هي عصفورة السلام ما بينا، ونجلاء فتحي الفنانة لا تختلف كثيرا عن فاطمة الزهراء أو زهرة اللي بنعرفها، وفاطمة الزهراء هو الاسم الحقيقي للفنانة نجلاء فتحي”.

وأضاف سيف أبو النجا في لقاء نادر مع ابنته بضيافة الإعلامي مفيد فوزي: “الطلاق حاجة شكلية لكن العلاقة الإنسانية ما بينا مستمرة، مازالت العلاقة ما بينا لطيفة وكلها مودة، وأنا أفضل كلمة انفصلنا أكتر من الطلاق، لأن الأخيرة كلمة قاسية، ومازال تربطنا روابط الجيرة والصداقة والاخوة والعشرة، الطلاق نصيب وجرح يلتئم”.