مسلسل suits الحلقة 18.. محمد شاهين يقوم بالتجسس على آسر ياسين وأحمد...

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل سوتس بالعربى suits بطولة آسر ياسين وأحمد داود، أحداثاً متتالية، حيث شدد زين ثابت- آسر ياسين على آدم منصور أن لا يتحدث بشأن قضية شركة MG، وأكد عليه أنه لا يتحدث مع قدرى الزيات بشأن تلك القضية، خاصة أن قدرى الزيات لو علم بتلك القضية سبيذهب لشريف زيدان – مصضطفى درويش ويخبره وستكون أزمة داخل مكتب المسيرى زيدان .
وفى مفاجأة غير سارة، وضع قدرى الزيات جهاز تسجيل في مكتب زين ثابت، حتى يتثنى له معرفة ما يحدث، وبالفعل تمكن من سماع زين وآدم يتحدثون بشأن تلك القضية التي تخص شركة ام جى، وبالفعل ذهب إلى شريف الزيات وابلغه بكل ما حدث بين آدم وزين ثابت .
المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.
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