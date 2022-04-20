ملكة جمال مصر.. أول ظهور لزوجة طارق الدسوقي يهز مواقع التواصل.. لن تتوقع من هي!

يعتبر طارق الدسوقي واحداً من أهم نجوم جيله وهو من جيل الفنانان أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية، وعلى الرغم من أنه يمتلك شعبية كبيرة جداً وسط جمهوره إلا أنه لم يقدم أي دور بطولة مطلقة أو دور كبير طوال مشواره الفني، أبدع في تجسيد شخصية المشير عبد الحكيم عامر، وتزوج مرتين الأولى من ملكة جمال مصر ثم انفصلا، صدم الجميع عندما صرح بأن رصيده في البنوك صفر رغم عمله في التمثيل أكثر من 35 عاماً.

بدأ أولى خطواته التمثيلية أثناء دراسته بالمعهد من خلال مشهد صامت في فيلم "حادث النصف متر" مع محمود ياسين ونيللي وسعيد صالح والمخرج أشرف فهمي، ثم اشترك في فيلم "لا تسألني من أنا" مع يسرا وفاروق الفيشاوي والهام شاهين والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية في مشواره الفني.

قدم ما يقرب من 80 مسلسلاً أبرزها، عجائب القصص في القرآن، الإمام الغزالي، قضاة عظماء، أخت تريز، الإمام الغزالي، أم الصابرين، ثورة وحكاية، قصص بوليسية، نفق الشيطان، لحظات حرجة، لقاء السحاب، دائرة الاشتباه، زمن عماد الدين، الفسطاط، سعد اليتيم، نور الدين زنكي، موسى بن نصير.

شارك في 15 فيلماً ومنهم فيلم "3 تحت المراقبة" و"المعلمة سماح" و"دقات على بابي" و"رجل ضد القانون" و"التعويذة" و"الأوباش" و"لا تسألني من أنا" و"السادة المرتشون" و"العار".

قدم عدد من المسرحيات وأهمها، نقول إيه، المهذلة، التأشيره، سلاما يا مصر، فيه ايه يا مصر، كما شارك في عدد من المسلسلات الإذاعية ومنها، الليث بن سعد، مفيد عايش، السويشال راضية، الكاميليا والرمان، المهرة والخيال، سيرة ومسيرة.أبدع في تجسيد شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم "ناصر 56 " وقام ببطولته أحمد زكى الذي قدم شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، والعمل تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل، وقدم الفيلم جزء بسيط من حكم عبد الناصر خاصة بعد تأميم قناة السويس التي تعد من أهم إنجازاته.

اشترك في عمل اذاعي باذاعة القران الكريم بدون آجر عام 2017، حيث طلبت أن يقدموا دراما إذاعية بشهر رمضان ولكن لم يكن لديهم ميزانية، لذلك قرر التعاون معهم دون مقابل وحقق العمل نجاحاً كبيراً لدرجة أن الأزهر ومنظمة الجماعات الإسلامية والأوقاف أشادوا بالعمل.

تزوج الدسوقي مرتين الأولى من فتاة خارج الوسط الفني حصلت على لقب ملكة جمال مصر في أحدى المسابقات وأثمرت تلك الزيجة عن "لوجين وأحمد" ثم انفصلا ليتزوج من السيدة داليا البياع وأنجب منها "هنا ومازن".

وعلى الرغم من عمله في الوسط الفني أكثر من 35 عاماً، لكنه صدم جمهوره عندما كشف أن رصيده في البنوك صفر، مؤكداً أن الجانب المادي ليس كل شىء فالأهم هو المحتوى الذي يقدمه لذلك يحافظ على أدواره وتاريخه الفني قائلاً: "أنني في عز شهرتي كنت قليل الظهور، لأننى أختار أدواري بعناية شديدة".