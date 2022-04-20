سألوا هاني رمزي ليه ترفض تجوز بنتك؟.. الفنان أجاب بدون خجل وكشف السر الخفي لن تتوقع ماذا قال!

كشف الفنان هاني رمزي عن أبنائه وعلاقته بهما، مشيرًا إلى أنه لديه ابن خريج تمثيل مسرح من إحدى الجامعات الأمريكية، وابنته تعمل في مجال الجرافيك ديزاين.

وأضاف رمزي خلال لقائه في برنامج سهرانين تقديم الفنان أمير كرارة والمذاع عبر شاشة قناة ON، أن علاقته بهما علاقة صداقة وحب، وأنهما قريبين منه بشكل كبير.وأكد هاني رمزي أنه يخشى على ابنته البالغة من العمر 20 عامًا من الزواج، معقبًا:

صعب أوي، وعارف إن ده غلط لكن مش مستوعب لما بروح فرح، ولو تخيلت أن بنتي العروسة بنهار، وأعيط، مقدرش استوعب أنها ممكن تبعد عني وعن حضني ويبقى لها بيت مستقل، وعارف إن دي سنة الحياة، ومامتها بتحاول تلطف معايا بس أنا مش مستوعبها، ولما حد يتقدم لها بمشي وأسيبه وأقول له بنتي صغيرة.