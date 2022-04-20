الفنانة نوال الزغبي: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين فالأولى معزة والثانية مذلّة

تحرص النجمة اللبنانية نوال الزغبى، كل فترة على توجيه رسالة أو حكمة أو نصيحة لجمهورها عبر حسابها على تويتر واليوم كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين فالأولى معزة والثانية مذلّة".

عن رأيها في أغانى المهرجانات كشفت عن أنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وردت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حول سؤال عن أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قالت: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.