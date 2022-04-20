“شتمتنا وقلعت الشبشبب وعايزة تضربنا بيه”.. سيدة تعتدي على فتيات في المترو بسبب ملابسهن

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت فتاة تُدعى جنا محمد، لحظة الاعتداء عليها هي وصديقاتها داخل إحدى عربات المترو المُخصصة للسيدات، من قِبل إحدى الراكبات، التي تعدت عليهن لفظيًا وجسديًا بسبب ملابسهن التي اعتبرتها غير لائقة.

ونشرت جنا محمد، طالبة، مقطع فيديو صورته لتوثيق الواقعة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُطالبة بمحاسبة تلك السيدة، ومشاركة المقطع العديد من المرات حتى يتم مشاهدته على نطاق واسع.

ودونت «جنا» على المقطع التي وثقته من داخل عربة المترو: «الست اللي مش محترمة دي اللي ولا تعرف حاجة عن الدين والإسلام من أصله، اتعدت علينا أنا وصحابي مع الضرب والشتيمة، بسبب لبس صاحبتي وإنه غير لائق إنها تلبس كده مع العلم إنها كانت لابسة عادي بشهادة الناس اللي كانوا قاعدين مش إحنا بس، والدليل إن كل ستات المترو كانوا في صفنا واتهموها إنها بتدخل في حاجات متخصهاش».

وتابعت الفتاة صاحبة الواقعة: «اتدخلت بطريقة غير لائقة وشتمتنا وضربتنا بسبب إنها شايفة لبسها حرام ومش محترم، مع إنها حاجة لا تعنيها بالمرة ومالهاش إنها تتدخل في الموضوع من أصله وبتقول حرام عليكي الشباب الطالعة والنازلة، واحنا في عربية ستات ودي ست لا تفقه شيئ عن الدين ولازم تتحاسب».

مصورة الفيديو تروي التفاصيل

وقالت مصورة الفيديو سلمى محمد، طالبة بكلية السياحة والفنادق، بجامعة حلوان، إنها كانت بصحبة صديقتها آية في المترو، وفوجئت بالسيدة تقول لصديقتها آية “لمي دراعك، في شباب طالعة ونازلة، وانتي ازاي تلبسي كدة؟”.

وأضافت سلمى: “صاحبتي ردت عليها بماله لبسي، أنا لابسة عادي، وفعلا هي كانت لابسة عادي، تيشيرت بنص كم، ومفيهوش أي حاجة، فقعدت تشتمنا بكلام بذيء، وكل اللي في المترو ردوا عليها بأنها حرية شخصية، وبعدين إحنا في مترو سيدات، مفيهوش رجالة”.