والدة “فتاة البلكونة” تروي تفاصيل الواقعة: هددها بالضرب بالخرطوم فقامت بإلقاء نفسها

ابو ظبي - احمد الجزار - وثّق فيديو مدته 44 ثانية، واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلاله أحد الأشخاص، وهو يحاول تهديد ابنته البالغة من العمر 13 عاما، بإلقائها من شرفة شقته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، والتعدي عليها بالضرب والسباب، ونجح عدد من الجيران في إنقاذ الفتاة، وانتشالها من يد والدها، لتلقي أجهزة الأمن القبض على والد فتاة البلكونة، بتهمة محاولة قتل ابنته.

في هذا الصدد، قالت فاطمة سالم حسن، والدة فتاة البلكونة، في تصريحات صحفية، إن زوجها توبة؛ يعمل بائع مخلل خلال شهر رمضان، ويعرض منتجاته على ناصية الشارع الذي يقطنون فيه، بالإضافة إلى عملة أرزقي باليومية، مشيرة إلى أن أنه تعرّض لبلل خلال عمله من الماء المملح، ما دعاه للعودة لمنزله من أجل تغيير ملابسه، وحال وصوله؛ طلب من ابنته إحضار تيشرت له، لكنها لم تنصاع لأوامره.

والدة فتاة البلكونة تروي الواقعة

وأضافت فاطمة والدة فتاة البلكونة، أن زوجها طلب من ابنته مي الاتيان له بأحد ملابسه – تيشرت؛ التي يتم تجفيفها بشرفة المنزل لكنها أبت، وحاولت التأخر عليه لتحضر ملابس شقيقها الأصغر أولًا، لافتة إلى أنه هددها بالضرب بخرطوم بلاستيك، ما دعاها لمحاولة تهديده بالقفز من الشرفة، واختل توازنها وحاول الإمساك بها وإنقاذها.

وتابعت: الناس فهمت الموضوع غلط وأنا متزوجة من توبة بقالي 20 سنة.. عمره ما بخل علينا بحاجة، وبنتي عاقة وشقية، ولما والدها قالها لو مجبتيش التيشيرت هضربك بالخرطوم؛ رفضت وراحت جريت على البلكونة خوفًا من ضربها بعد أن هم عليها، وفجأة تعلقت في البلكونة وجري عليها وأنقذها، وليس إلقائها كما ادعى البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أو كما كان يظن الجيران.

ونفت فاطمة سالم حسن، والدة فتاة البلكونة، التُهم التي وجهها البعض لزوجها بمحاولة إلقاء ابنته من الشُرفة، مؤكدة أن ابنتها هي الوحيدة بجانب 3 من الذكور، وتلقى اهتمامًا كما أنها مُدللة للغاية من جميع أفراد الأسرة، وآخر مرة منذ يومين؛ أهداها والدها لاب توب، فهو ليس رجل قاسي، وأبنائه يكنون له كل الحب.

وأوضحت والدة فتاة البلكونة، أن زوجها يحاول دائمًا السعي لطلب الرزق، من أجل توفير متطلبات جميع أفراد أسرته، مشيرة إلى أن ابنته تداوم على محاولة إثارة غضب والدها، واصفة ابنتها بأنها: مستفزة.

ووجهت فاطمة سالم حسن، رسالة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: أنا لما شوفت الفيديو الأول اتعصبت واتضايقت، ولكن أنا عارفة زوجي كويس ومش ضد نشر أي شيء سلبي عشان المخطئ يُحاسب، وأن يتفهموا الموضوع.

كانت قد سادت حالة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أول أمس الاثنين، بعد تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو؛ ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحاول تهديد ابنته بإلقائها من شرفة شقته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، والتعدي عليها بالضرب والسباب، ونجح عدد من الجيران في إنقاذ الفتاة وانتشالها من يد والدها.

وألقت الجهات الأمنية؛ القبض على والد فتاة البلكونة، بعدما أثارت الواقعة حفيظة الآلاف بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وبدأت جهات التحقيق بالجيزة؛ التحقيقات مع والد فتاة حاول إلقاء ابنته من بلكونة المنزل بمنطقة فيصل، وتعرّيض حياة ابنته للخطر.