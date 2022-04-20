بالصور- بطن أصالة المنتفخ يثير الجدل والجمهور يتساءل : هل هي حامل شاهد صور؟

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة السورية ​أصالة​ خلال تحضيراتها لإطلالتها لحفل السحور الخيري الذي اقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية أمس.واختارت لهذه الاطلالة جامبسوت باللون البنفسجي وارتدت فوقه عباءة مطرزة بالـ Pailettes البنفسجية الغامقة الامعة ونسقت معها مجوهرات باهظة الثمن فيها بعض الحبوب البنفسجية من الأحجار الكريمة.

وما لفت الانتباه ان أصالة اكتسبت وزناً زائداً في منطقة البطن فظهر وكأنه منتفخاً بشكل واضح مما جعل المتابعين يتساءلون ان كانت حامل من زوجها الشاعر ​فائق حسن​.

من ناحية ثانية كان موقع الفن أول من نفى انباء انفصال الثنائي بعد ان انتشرت بعض الشائعات حول الموضوع