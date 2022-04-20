الفنان أحمد فلوكس يعتزل التمثيل اليكم التفاصيل !؟

أنهى الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ الجدال الحاصل بما يخص اعتزاله التمثيل، وأوضح إنه لم يعتزل لكنه يفضل، حالياً، أخذ فترة للراحة.

كما وكان قد كشف أحمد في لقاء تلفزيوني له في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم أنه تزوج 3 مرات شرعياً ومرتين عرفياً، وأكد أن أكثر إمرأة أحيها في زيجاته، كانت أم ابنه الوحيد "سيف الدين" السيدة "رابية"، وعلق: "أكثر واحدة بحبها من اللي اتجوزتهم، هي أم ابني وكانت أجمل هدية ربنا بعتهالي… خصوصا إنها استنتني 12 سنة بعد ما انفصلنا عن بعض حتى نرجع تاني، وحتى بعد ما اتجوزت بعدها هي اللي كانت معايا بتربط لي كرفاتة البدلة".