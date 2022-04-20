لجين عمران تُعلن خطوبتها من رجل خليجي وتكشف عن حجم ثروتها بالأرقام اليكم التفاصيل

كشفت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ عن خطوبتها على رجل من إحدى الجنسيات الخليجية، من دون الكشف اي تفاصيل حول هويته أو مهنته ولم تقول ان كان يعمل في الوسط الفني او لا.وجاء هذا الإعلان السعيد لأول مرة خلال حلولها ضيفة على برنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

واشارت لجين انها سبق ان ” ارتبطت مرتين، المرة الأولى من زوجها والد ابنها وابنتها، والمرة الثانية هي خطوبتها على هذا الرجل والتي تمت في فترة كورونا من دون تحديد تاريخ معين لهذه الخطبة“ ورفضت لجين ان تكشف عن موعد الزفاف، مبينةً أنها لن تعلن عن زواجها وسيكون سرِيا.

من ناحية ثانية كشفت عن حجم ثروتها، وقالت أنها تقدَر بنحو 13 مليون درهم إماراتي (3.539 مليون دولار)، وهي نتيجة عمل عقدين من الزمن، لافتةً إلى أن معظم ثروتها هذه موزعة في العقارات.