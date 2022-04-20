مذيعة mpc عزة زعرور ترزق بطفلها الأول بعد سنوات من الزواج ..لن تتخيلو جمالهما !! (شاهد صور)

رزقت الاعلامية ​عزة زعرور​ بطفلتها الأولى "شمس"، من زوجها مصمم الجرافيك نور ياسين. ونشرت عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، الصورة الأولى لهما مع طفلتهما وهما يحملانها، وبدت عليهما ملامح الحب والفرحة.

وأنشأت عزة حساباً خاصاً لـ شمس، بإسم شمس ياسين، وبدت بالصورة الاساسية وهي تضحك من قلبها.

وكانت قد أعلنت عزة زعرور عن حملها بنشرها مقطع فيديو طريف برفقة زوجها، وهي تزف له هذا الخبر، وقالت: "أريد مشاركة خبر حملي بطفلي الأول معكم لأن الجميع كانوا يتساءلون حول انجاب طفل بعد زواجنا والفيديو مليء بالمشاعر العاطفية".