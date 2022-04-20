هو من عند الله.. ميمي جمال تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب اليك التفاصيل

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نفت الفنانة ميمي جمال، ما تردد عن ارتدائها الحجاب، ثم خلعه، موضحة أن صورها بالحجاب كانت في المدينة المنورة وأثناء تأديتها العمرة.

وقالت ميمي، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج «سابع سما» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن زوجها الراحل الفنان حسن مصطفى كان لديه إقامة في السعودية يجددها باستمرار، مشيرة إلى أنها قامت بالاعتمار 3 مرات متتالية، ومن وراء ذلك خرجت شائعة ارتدائها الحجاب.

وعن إمكانية ارتدائها الحجاب في المستقبل، قالت ميمي: «ممكن، الحجاب بيبقى إيحاء من عند ربنا، يقول لك كفاية كده واتحجبي، ولو اتحجبت هكمل شغل برضو، فيه محجبات بيشتغلوا، والشغل رزق».