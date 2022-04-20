شاهد.. حلا شيحة بعد تأدية العمرة: مشهد تعشقه عيني ويبكي قلبي حُباً...

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورا لها من مكة المكرمة، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت حلا شيحة، علي الصور قائلة:" الله علي جمال المكان مكة المكرمة المباركة من السماء إلى الأرض اختارها الله أشرف بقاع الأرض.. واختار بيته الحرام فوق أراضيها المقدسة، مشهد تعشقه عيني ويصرخ له قلبي ويبكي حُباً و شوقاً ".

وتابعت : “ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ” (37)، دعوة سيدنا ابراهيم، وصبر سيدتنا هاجر في صحراء مع طفل رضيع، و يتركها زوجها فتصبر وتحتسب الأجر عند الله، فيأتيها وابنها الخير كله ماء زمزم ثم الزرع ثم سُكني ارض الحجاز الي يومنا هذا.. معاني عظيمة و مهمة علشان قلوبنا تسلم لخالقها و لا تيأس ابدا ".

وأضافت : “ هناك شفت مشاهد رهيبة و افئدة فعلا تهوي يعني بتجري علي ربنا اطلب منه وتبكي وتتمني مفيش اجمل من كدة.. الله علي جمالك وحلمك علينا مع قدرتك وجبروتك ودك وعفوك”.

وتابعت: اللهم تقبل منا رمضان انك عفو تحب العفو فاعفوا هنا .. دي صور أنا صورتها كلها جديدة وماشاء الله عدد ضخم وصورة تفرح قلب اي محب ❤️" .