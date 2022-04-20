شاهد.. ابنة أصالة برفقه والدتها وزوجها على إنستجرام

نشرت شام الذهبي أبنة الفنانه أصالة عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. وظهرت شام برفقه والدتها وزوجها وعدد من أصدقائها من أحد الحفلات ما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معها عبر التعليقات.

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