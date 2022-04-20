شاهد.. آيتن عامر عن دورها في مسلسل مكتوب عليا: أنا كيوت مش...

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. وظهرت فيها برفقة الفنانة هنادي مهني من كواليس مسلسلهم الجديد “مكتوب عليا”والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، وعلقت قائلةً “جبروت،بقي أنا جبروت،ده أنا كيوت، يامرارك ياسي جلجل”.

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