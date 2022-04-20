شاهد.. كارمن سليمان في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. وظهرت فيها بإطلالة رمضانية محتشمة، مرتديةً كاردشيان طويلا بيج اللون ،ومعتمدة علي المكيب الناعم المائل إلى ترابي، وانسياب خصلات شعرها السوداء.

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