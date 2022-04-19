المداح 2.. علاج «الجنية مليكة» ينقذ والدة حمادة هلال من الموت في...

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" محاولة قتل الحاجة صفاء والدة صابر المداح "حمادة هلال" بالخطأ على يد ابنها حسن "خالد سرحان" بعدما اخترع علاجا بالأعشاب لشفائها من مس الجن الذي أصابها.

يتدخل صابر المداح، على الفور ويذهب لوالدته في المستشفى ويقرر إعطاءها علاج "سيدة الأعمال ملك - الجنية مليكة" التى أكدت له سابقا أن هذا العلاج قادر على شفائها، على الرغم من تخوفه من الآثار السلبية لهذا العلاج، وتأتي النتيجة سريعا بشفاء الحاجة صفاء.

يأتي هذا في الوقت الذي تصل فيه رسالة مجهولة لرحاب "هبة مجدي" للمرة الثانية لتهديدها بمصيرها لتخطيطها قتل زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، فتذهب رحاب لمقابلة والدها المتوفى جمال عبد الناصر، داخل أحد الأماكن المهجورة، وتعترف له بتخوفها من هذه الرسائل، ويؤكد والدها أن هذه الرسائل مصدرها أدهم خطيب جميلة التى أجرته رحاب لقتل زوجها، وأنه يريد الحصول منها على مبالغ أخرى مقابل عدم تهديدها.

ويطلب جمال عبدالناصر من ابنته رحاب الاتصال بـ أدهم وإغرائه بالحصول على مبالغ أخرى، وعندما يحضر إليها تقوم بقتله حفاظا على سرها، وهو الأمر الذى ترفضه رحاب وتترك والدها غاضبة منه وتنصرف، لتنتهي أحداث الحلقة بمقابلة صابر المداح برحاب صدفة أثناء خروجها من المكان المهجور مما يثير دهشتها بتواجده.. فهل ستعترف رحاب بسرها لصابر المداح؟ هذا ما ستكشفه الحلقات الجديدة.

وتواجه جميلة "ولاء الشريف" الشيخ عبدالرحمن "أحمد عبدالعزيز، وتهاجمه بشده لتسببه فى قتل والديها، بعدها يدخل حسن "خالد سرحان" في مواجهة مع هبة شقيقة صابر المداح، والتى تكشف له سر زيارة زوجته منال "دنيا عبدالعزيز" لها لتخبرها بحملها، وتقرر هبة إنهاء علاقتها بحسن خوفا على مستقبلها.