أحمد فهمي: اكتشفت مؤخرًا أن لدي عيب خلقي بالقلب.. وتامر حبيب رفض مشاركتي مع شيرين عبدالوهاب

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان أحمد فهمي على الانتقادات التي يتعرض لها من وقت لآخر، معلقًا أنه شخص ناقد بطبعه وأحيانا يقدم أعمالا لا تحقق نجاحًا جماهيريًا كما هو متوقع، لكنه يرى أنه “عمل اللي عليه”، وأحيانا أخرى يكون النقد لمجرد التجريح فلا يهتم.

وكشف فهمي أنه نشأ في عائلة كلها سيدات، وذلك خلال لقائه في برنامج اتنين اتنين، براديو إنرجي، قائلًا: عندي أم وخمس أخوات بنات وأبويا توفى وهو يدرس، وكنت طوال الوقت بشعر أني مسؤول مني أشخاص كثيرين، لذلك بهتم بصحتي دائما من أجلهم.

وأوضح أحمد فهمي تعرضه لأزمة صحية منذ حوالي 5 سنوات، عندما اكتشف أن لديه عيب خلقي في القلب في الصمام المترالي، ولم يكتشفه الأطباء سوى صدفة، وأجرى عملية جراحية كانت لها عدة تداعيات، قائلا: بعد العملية قعدت 3 أيام بحاول أقوم من السرير.

وأشار أحمد فهمي، إلى أنه لا يساعد أبنائه في المذاكرة لأنه معروف عنه بأنه ناقد لاذع، وزوجته تنصحه بعدم انتقاد أبنائه لأنه يرغب دائما في تلقيهم أحسن تعليم ومعرفة ممكنة، لكنه يعوضهم بالمكافأة.

وكشف أحمد فهمي في تصريحاته لإنرجي، أنه شخص صريح جدًا، ولا يصل لمرحلة الكره تجاه أحد، لكنه ينهي العلاقة تمامًا في حالة عدم وجود أمل، وذكر مثالًا على الحب والكراهية، وهي علاقته بالسيناريست تامر حبيب، الذي كان لا يحبه في البداية، وكان رافضًا مشاركته في مسلسل طريقي.

وكشف أحمد فهمي أن تامر حبيب لم يكن يرغب في مشاركته في العمل، لكن المخرج محمد شاكر خضير كان يرشحه بقوة، وأثناء عملهما معًا على عدد من الملاحظات على الورق أعجبا ببعضهما، ومن هذه اللحظة أصبحا صديقين، قائلًا: قالي أنا مكنتش بحبك.

وقال أحمد فهمي إنه لم يكن مركزًا بشكل كبير في السوشيال ميديا، منذ 4 سنوات، ولكن بعد نصيحة أصدقائه له، بدء مشاركة جمهوره بعض اللحظات والخطوات في مشواره وعمله، ووصف نفسه بأنه old school في هذه النقطة.

وعن فكرة الحضور والغياب في الساحة الفنية، قال إن التوازن بينهما هام جدًا، لأن التواجد بكثرة، قد يجعل الآخرين يملون منك على كل المستويات موضحا: ممكن أتواجد بس في وقت معين عشان الجمهور ميزهقش.

وأشار أحمد فهمي إلى أنه يحب الفعل والقول، لأن الفعل يغني عن الكلام أحيانًا خاصة طريقة الاهتمام وتقديم الهدايا لزوجته أو والدته، لكن أيضًا الكلام جيد، وأفضل من عدم التعبير عن المشاهد التي تزيد من الضيق الداخلي.