هنادي مهنى: بعيط لما بشوف صوري القديمة.. بحس إني شايفة جاموسة! (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة هنادي مهنا عن شعورها عند رؤية صورها قبل خسارتها للوزن، وبالأخص صور زفافها.

قالت هنادي مهنا: “أبكي عندما أشاهد صوري قبل فقدان الوزن، أشعر أني أنظر لـ(جاموسة)، كان أمر بشع لا أعلم كيف فعلت ذلك بنفسي، وأكثر ما يضايقني هو صور فرحي وطلبت من زوجي أحمد خالد صالح أن نعيد حفل الزفاف الآن بعد فقداني للوزن أو على الأقل جلسة التصوير لكن ربما هو (مكسل)، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج Gossips.

يذكر أن هنادي مهنا تحدثت من قبل عن رحلتها مع فقدان الوزن، قائلة: إها اختفت عن الأضواء منذ نهاية عام 2020 ولم تظهر مرة آخرى إلا خلال نهاية صيف 2021، مشيرة إلى أنها فعلت الكثير من الأشياء لتفقد وزنها، مؤكدة أن وزنها الحالي هو نفس وزنها حين كانت تعيش في إسبانيا أثناء دراستها الجامعية، قبل أن تعود إلى مصر وتبدأ في تناول المأكولات المصرية الشهية التي أكسبتها الكثير من الوزن.

تابعت أنها عانت كثيرا لفقدان وزنها، واستخدمت أنظمة غذائية ومارست الرياضة، لكن وزنها زاد باكتساب العضلات، مشيرة إلى دخولها في حالة من اكتئاب بسبب عدم قدرتها على خسارة الوزن الزائد، وهو ما دفعها إلى اللجوء لأحد الاطباء لمساعدتها.

قالت هنادي إنها استعانت بنظام غذائي واشياء أخرى لكي تفقد وزنها، وتترك تفسير مصطلح “أشياء أخرى” لطبيبها، مؤكدة أنها تحدت نفسها للعودة لارتداء ملابسها القديمة التي كانت ترتديها في 2018 مجددا، وهو الهدف الذي وصلت إليه بعد فترة من المحاولات.

أردفت أنها لم تكن مهتمة بوزنها على الميزان بقدر ما كان معيارها هو شكل جسدها ومدى قدرتها على ارتداء ملابسها القديمة.

اختتمت هنادي مهنا حديثها مؤكدة فقدانها إلى وزن يتراوح بين 40 و50 كيلو جرام، أنها مرت خلال الفترة الماضية بأحداث سيئة في حياتها الشخصية وهو ما ساعد في فقدان شهيتها للأكل.

يذكر أن هنادي مهنا تشارك في رمضان 2022، بمسلسل “مكتوب عليا” مع أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري “k media” بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل “مكتوب عليا” على شاشة قناة “dmc” يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.