انتصار تهاجم شيماء سيف: مشاكلها كتير وتزج باسمي في البرامج من أجل الشهرة

ابو ظبي - احمد الجزار - شنت الفنانة انتصار هجوما على الفنانة شيماء سيف بعد اتهامها بالمؤامرة عليها للإطاحة بها من برنامج “نفسنة” في تصريحاتها مؤخرا.

وخلال لقائها في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة الذي يعرض عبر قناة “المحور” قالت انتصار إن شيماء سيف تحاول الزج باسمها في أي برنامج من أجل الشهرة وأنها كانت تفضل عدم الرد عليها.

وأضافت انتصار “هو أنا مرات أبوها؟ أنا كنت بتكلم على حاجة في الشغل لأننا كنا بنقدم البرنامج 3 مع بعض، أنا وهي وهيدي كرم مشاكلها كتير وعشان كده طلعنا نتكلم بتقطع في الكلام وفيها إيه لما نتكلم على بعض طالما في الشغل ومش بجيب سيرة والدها أو والدتها”.

وتابعت: “طول النهار بسمع سيرتي في البرامج، طول النهار أسمع سيرتي ومش بعلق، مش برد عليها، اتكلمنا عليها في الغرفة، كنت بنتكلم على حاجة في الشغل، كنا بنقدم البرنامج 3 مع بعض، أنا وهي وهيدي كرم، مشاكلها كتير، وعشان كده طلعنا نتكلم، بتقطع في الكلام”.

وأردفت: “كنا بنتكلم على برنامج ومشاكل الشغل العادية، إيه اللي خلى مشاكل البرنامج تطلع في البرامج، أي شغل فيه مشاكله، لكن أنا شغلانتها، وطول النهار تتكلم في سيرتي، رغم إن البرنامج بقاله 5 سنين مش بيتعمل، ده لو جريمة كانت سقطت.. شايلة مني ليه؟! هو أنا مرات أبوها”.

وكانت الفنانة شيماء سيف قد اتهمت الفنانة انتصار بالتآمر عليها مع الفنانة هيدي كرم لاستبعادها من برنامج “نفسنة” قبل سنوات خلال لقائها في برنامج “حروف” مع الإعلامي علي العلياني.