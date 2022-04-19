غادة عادل تحاول مساعدة يسرا في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 18

علاقة صداقة قوية باتت تربط بين كل من «شيرين» وتلعب دورها الفنانة غادة عادل، وبين «فريدة هانم» التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا، وهو ما ظهر ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 18.

وشهد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 18، محاولات مستمرة من «شيرين» لمساعدة «فريدة»، كي تجري العملية الجراحية اللازمة لها، كي تستعيد بصرها مرة أخرى.

وسرعان ما لجأت «شيرين» لصديقها في العمل كي يساعدها في بيع سيارة «فريدة» الخاصة، وعرضت عليه شراءها، ووعدها بالتفكير في الأمر، لتضطر الأولى إلى منح الأخيرة 50 ألف جنيه، موضحة لها أن السيارة جرى بيعها، لكن الأمر لم يكن كذلك.

وقررت «شيرين» منح المبلغ لفريدة من أموالها الشخصية، كي تساعدها في إجراء العملية الجراحية.