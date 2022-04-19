الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى الأهلي والزمالك ضد محمد شبانة وخالد الغندور

ابو ظبي - احمد الجزار - استمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأقوال كل من محمد شبانة وخالد الغندور، في الشكاوى المقدمة ضدهما من ناديي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال التحقيقات بعد تفريغ الشرائط والفيديوهات واستكمال الجوانب القانونية.

وشدد المجلس، في بيان رسمي صادر عنه، على ضرورة التزام الجميع بالأكواد الإعلامية الرياضية وميثاق الشرف الإعلامي، وقرارات الإعلاميين والنقد الرياضيين في المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 2022.

بيان الأهلي ضد خالد الغندور

وفي سياق متصل، تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بملعب محمد الخامس، وفق بيان النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، تقدم محمد رشوان، محامي النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه الإعلامي خالد الغندور، بالهجوم والإسقاط وإثارة وشحن جمهور نادي الرجاء المغربي عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وذكر محامي النادي الأهلي، في بلاغه، أنه بتاريخ 17 أبريل 2022 وعقب نهاية مباراة كرة القدم بين فريق النادي الأهلي المصري وضيفه فريق نادي الرجاء المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، شن الإعلامي خالد الغندور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة المنسوبة له، هجوما عنيفا على حكام المباراة بزعم مجاملتهم للنادي الأهلي تحكيميا على حساب الفريق الضيف، وهو الأمر الذي لا يخرج عن نطاق المألوف إعلاميا.