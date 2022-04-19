رنا سماحة تهاجم زيزي عادل: اعتزلوا وأنتوا ساكتين وكفاية بقى تقحموا الحرام والحلال

ابو ظبي - احمد الجزار - أعربت الفنانة رنا سماحة عن استيائها الشديد من إعلان بعض النجوم اعتزالهم لأسباب دينية، مطالبة مثل هؤلاء النجوم بعدم إعلان ذلك، واعتزالهم الفن، في هدوء دون إبداء مثل هذه التصريحات.

وكتبت رنا سماحة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: جماعة ما تعتزلوا وأنتوا ساكتين، وكفاية بقى تقحموا الحرام والحلال، ربنا يهديكوا ويهدينا انتوا حرين في قراراتكم وتُحترم.. وملناش دعوة بيها أو تفاصيلها أصلًا، مش لازم الخطب.

وتابعت رنا سماحة: اعتزلوا من غير مزايدة علينا الله يباركلكوا، أما بالنسبة للحلال والحرام في نصيحة، أٌقروا كويس وابحثوا كثير قبل ما تصدروا للناس أفكاركوا، واللي مش عاجبة البوست بتاعي ميعلقش عليه.

ومؤخرًا، أعلنت الفنانة زيزي عادل اعتزالها للفن، حيث نشرت الفنانة زيزي عادل فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: طالعة أقول أهم خبر في حياتي، وهو اعتزالي للغناء، والقرار اتخذ من فترة كبيرة، ومطلعتش أقوله لأني حابة أتكلم مع نفسي والقريبين مني في الموضوع، وببعد عن أكثر حاجه مغرية وهي الشهرة.

وتباعت: «أنا ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، والفترة اللى فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت أن القرآن بيقولى إنى لازم أكون ست ملتزمة دينياً، وبحاول على قد ما بقدر أكون ملتزمة وهتستغربوا شوية انى طالعة بشعرى ومش محجبة، ويمكن ده لأنى لسه ربنا لم ينعم عليا بالحجاب، وبدعى ربنا يتممها عليا، وكل حاجة بتيجى خطوة خطوة ومفيش حاجة بتيجى مرة واحدة».

وأشارت في الختام، إلى أن الفن مصدر دخلها قائلة: «أنا عاوزة أقول كمان الفن هو مصدر دخلى ورزقى، وأنا بسيب حاجة بعيش منها وسيبتها وعارفة إن ربنا هيرزقنى باللي أفضل منها، وأنا راضية جدا عن قرارى ومبسوطة جدا بيه وحابة اللى جاى جدا وحاسة إن حياتى اختلفت تماما».

وأضافت: “يمكن لما أخدت القرار تعرضت لمواقف واللى تسمى اختبار من ربنا وكان اختبار صعب والإنسان ضعيف، لأن جالى عرض مجاليش وأنا بمارس مهنة الغناء، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرت ارفض من دعم من ناس حواليا”.