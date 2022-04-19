القبض على الأب المتهم في واقعة “فتاة البلكونة”.. وشاهد: قام بتعذيبها وحاول إلقاءها في الشارع

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على والد فتاة البلكونة بعد محاولته إلقائها من بلكونة المنزل بمنظقة فيصل وتعرّيض حياة ابنته للخطر، إذ عذب طفلته وحاول إلقاءها من أعلى بلكونة منزل بفيصل في الجيزة، لكن الجيران أنقذوها.

وقال أحد سكان المنطقة: إحنا طلعنا على صوت صراخ جامد ولقينا الأب بيضرب في البنت، وكان عايز يرميها ويتخلص منها.

وتابع الشاهد على واقعة فتاة البلكونة: طلعنا على صوت زعيق جامد وخناق، ولولا إن شخص عاقل من نفس العيلة تدخل، كان هيرميها من البلكونة بالعافية، وكان زمانها ميتة أو في المستشفى.

واستكمل شاهد واقعة الأب الذي حاول إلقاء ابنته من البلكونة، قائلًا: إحنا مكناش نعرف إيه اللي حصل من الأول، وصورنا لأننا ملحقناش ننزل ننقذها، وده أول موقف يحصل منه في المنطقة، واللي دخل ينقذ البنت حد في عيلته، جدها أو عمها هو اللي انقذها من الموت.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة بالعقار الذي يقطن به، قبل أن يتشبث عدد من الجيران بالفتاة، وسحبها قبل السقوط، وسط حالة من الغضب من قبل الجيران.

وأظهر مقطع الفيديو اعتداء الأب على ابنته حتى في أثناء محاولة الجيران إنقاذها، حيث وجّه لها ضربات عدة في منطقة الرأس والظهر، كادت أن تفلتها من أيدي مُنقذيها.

وأثار الفيديو غضبًا بين الأهالي، إذ ظهر شخص يرتدي تيشيرت أحمر، وبين يديه طفلة تنهار وتصرخ بشدة، من أعلى بلكونة منزل، وهو يحاول ضربها فوق «حبل الغسيل»، كما جاء في الفيديو، الأمر الذي جعل الأهالي يتدخلون، لإنقاذ الطفلة من يد هذا الشخص، حيث ظهر شخصان وهما ينقذان الطفلة، بعد أن كادت أن تسقط من أعلى البلكونة.

وقد تناول متابعو المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التي تبلغ مدته 59 ثانية، بحالة من الرفض والغضب، وطالبًا الأجهزة المختصة بمحاسبة الأب، على فعلته الإجرامية، حيث عرض حياة ابنته للخطر، وشرع في التخلص منها وقتلها.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #أبوها_مكانه_السجن ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات كالتالي:

“#أبوها_مكانه_السجن‬⁩ مقطع حزين يخض، الله يكون بعون البنت وإحساسها، طفلة محجبة وتتعلق من بلكونة، المقطع دا فيه شويه حاجات لا توصف، أتمنى البنت تطلع سوية ودا صعب أوي، ‏أتمنى يتسجن لأنه أكيد مبهدل الأم والبنت”.

“إذا كان بيعمل كدا في الطفلة يا ترى بيعمل إيه في أمها؟ إنسان فاقد للدين والعقل والرجولة، بتمنى من كل قلبي حد يعمله نفس اللي عمله في الطفلة نشوف شعوره إيه وقتها.. ‏⁧‫#إنقاذ_طفلة_البلكونة‬⁩

‏⁧‫#أبوها_مكانه_السجن‬⁩”.

“مليون مرة قلنا ضرورة عمل فحص على القوى العقلية لأي واحد أو واحدة مقبلين على الزواج، ‏الأب مش طبيعي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه القرف ده؟ ⁧‫#أبوها_مكانه_السجن”.

ولم يتم الإعلان رسميا عن وجود أية بلاغات عن الواقعة، فيما تحدث قانونيون عن وجود عقوبات رادعة على صاحب الفيديو المتداول.