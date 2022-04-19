محمد رمضان يرد على مبروك عطية بعد تصريحات الأخير في حقه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد النجم محمد رمضان على الشيخ مبروك عطية الذي دافع عنه أمام واحدة من منتقديه بسبب أجره الباهظ في أعماله.

نشر رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” فيديو لمبروك عطية، وظهر وهو يقول: “مين نظر للفنان محمد رمضان على أنه شاب مصري شاف الويل، عشان ياخد دور يمثل فيه، وشقي وتعب ونجح وأخرتها فلوس، هو سرقكم، خد فلوسكم؟ أنا مبتكلمش عن حلال وحرام أنا بتكلم عن الزوايا، إحنا عندنا زوايا ناقصة، لو مرجعنهاش هنتعمي، وهنزداد سوادا وحقدا وكراهية لكل اللي معاه 1000 جنيه”.

وتابع: أنتي عايزة إللي بياخد الـ 30 مليون يتبرع بيهم كلهم ويشحت… وهو بياخد 30 مليون أو 30 مليار من شغله، الفنان يتقاضى مثلا 5 مليون جنيه ويأتي للقناة بإعلانات بـ 50 مليون جنيه، إذا المبلغ ليس كبيرا.

وكتب رمضان تعليقا على الفيديو: “الدكتور مبروك عطية للاسف ما اسعدنيش الحظ اني اكون قبلت حضرتك او اتعرفت شخصياً بحضرتك ولكن انا احد متابعينك .. وعجبني جداً كلام حضرتك “.

ويُعرض لمحمد رمضان حاليا مسلسل “المشوار”، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبد المنعم وغيرهم، قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.

ويُعرض مسلسل “المشوار” على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.