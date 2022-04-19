تارا عماد ضحية برنامج رامز موفي ستار اليوم

تحل الفنانة تارا عماد ضحية مقلب اليوم من برنامج رامز موفي ستار، في الحلقة رقم 18 من العمل الذي يعرض على شاشة mbc masr يوميا طوال شهر رمضان.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

كشفت الفنانة تارا عماد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "suits" بالعربي، والفرق بينه وبين النسخة الأصلية.

وقال عماد خلال حوارها ببرنامج "دراما مصر" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز": “بحب suits الأصلي وأتابعه منذ 3 سنوات، ولما سمعت عن وجود نسخة مصرية من المسلسل تمنيت أن أشارك فيها”.

وأضافت: "مكنتش قلقانه من المقارنة.. وكنت متحمسة أسمع آراء الناس.. اللي بيحبوا المسلسل عاوزين يشوفوا النسخة العربي هتتعمل إزاي".

وأشارت إلي أن شخصية ليلى أخذت من "ريتشل" في المسلسل الأصلي "حب الأكل" وكذلك الاجتهاد في العمل.