من هي ريمي الفلاح

من هي ريمي فلاح، التي يبحث عنها الكثير من رواد التواصل الاجتماعي من كافة الدول، وهي الأميرة الكويتية

التي تبلغ من العمر السادسة عشرة من عمرها، وقد ظهرت ريمي فلاح في أحد صالة للعب البولينج

برفقة ابن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون (برينس مايكل جاكسون)،

وهو النجل الأكبر للمغني الراحل والذي يبلغ من العمر 16 عاماً.

و لم يكن هذا الظهور الأول للصديقين المراهقين حيث أنهما اعتادا الظهور معاً في عدة مناطق وعدة مناسبات،

وهذا ما أثار الجدل والأقاويل حول العلاقة التي تربط بينهما.

وقد نُتشر عبر موقع (تي أم زد) صوراً للأميرة ريمي فلاح تجمعها مع برنس ابن المغني الراحل ملك البوب مايكل جاكسون في أحد صالات البولينغ، ونقل عن مصدر في القنصلية الكويتية أن الأميرة ريمي تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية،

أي أنهما يدرسان معا في مرحلة الطفولة في المدرسة الخاصة نفسها التي تقع في كاليفورنيا حيث كان لقائهما الأول هناك.

والجدير بالذكر بأن برينس مايكل جاكسون يطمح أن يكون كاتب سيناريو ومخرجاً ومنتجاً وممثلاً،

ذلك بحسب ما صرح به برنس لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وهذا على هامش مباشرته في العمل كصحفي في برامج ترفيهي أمريكي عبر التلفزيون.

ريمي الفلاح السيرة الذاتية

وهي أميرة كويتية تعتنق الدين الإسلامي و تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحمل الجنسيتين الكويتية

والأمريكية بالإضافة إلى الجنسية العراقية، أسم والدتها ألانا الفلاح والتي تحمل الجنسية الأمريكية أيضاً،

كما أنها شقيقة المنتجة التلفزيون و الافلام نور الفلاح مما يعني أنها تنتمي إلى نفس العائلة.

ولكن والدها غير معروف حتى الآن، كما أنها صديقة البرنس الابن الأكبر للمغني وملك البوب الراحل مايكل جاكسون.