شاهد.. بوسي شلبي بصحبة أبطال مسلسل دايما عامر

شاركت الإعلامية بوسي شلبي،جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام". وظهرت بوسي شلبي في الصور، بصحبة أبطال مسلسل دايما عامر من ضمنهم الفنانة لبلبة و الفنان مصطفي شعبان، ما نال إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

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