وزيرة الثقافة تعلن اطلاق مشروع سينما الشعب في محافظات مصر

* سينما الشعب ..مشروع وزارة الثقافة لكل المصريين

* وزارة الثقافة تغزو المحافظات بسينما الشعب ...سينما النهاردة باسعار زمان

* عبد الدايم : المشروع يدعم صناعة السينما ويعظم دورها التنويري للارتقاء بالمجتمع ويحقق مبدأ العدالة الثقافية كما يسهم في فتح افاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم الي مصر

* خمس مواقع ب ٤ محافظات فى المرحلة الاولى من مشروع سينما الشعب اعتبارا من اول ايام عيد الفطر

* أحمد حلمى نجم أفتتاح المرحلة الاولي من سينما الشعب في أول ايام العيد بواحد تاني

تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشروع " سينما الشعب .. الذي يهدف الي تقديم الاعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 ويبدا بخمسة دور عرض في اربعة محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا ، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية ، قصر ثقافة الانفوشي بالأسكندرية ، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة اولى ثم يعمم بمختلف انحاء الجمهورية ويضم افلام روائية قصير أو تسجيلية قصيرة من انتاج وزارة الثقافة ممثلة في اكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والادارة العامة للثقافة السينمائية تعرض قبل بداية الفيلم السينمائى الرئيسي الذي تقدمه شركات التوزيع الكبري مما يساهم فى القاء الضوء على الأعمال المتميزة التى تنتجها وزارة الثقافة ويساهم في نشر الوعي المجتمعي وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة .

قالت عبد الدايم ان المشروع يبرز ايمان الدولة بدور الفنون والثقافة وتأثير القوي الناعمة فى تشكيل الوعي العام وياتى ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري حيث يتيح الفرصة لعرض اعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح افاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم الي داخل الوطن ، وأضافت انه حرصا على جذب جميع شرائح المجتمع ، وتنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية التي تعد احدي محاور عمل وزارة الثقافة تقرر ان يبلغ اسعار التذاكر الخاصة بالعروض ٤٠ جنيه فقط ، مشيرة الى اهمية المشروع فى نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد ابداعية جادة وهادفة ، ووصفت المشروع بأنه اضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الابداعية التي تقدم في المواقع الثقافية وتابعت ان المرحلة الثانية تشمل ٤ محافظات اخري هي قصرا ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح ، سينما هيبس بالوادي الجديد ، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء .

وصرح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة انه بدعم من وزيرة الثقافة تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والتقنية في المحافظات الاربع الاولي استعداد لبدء العمل في اول ايام عيد الفطر المبارك واضاف ان تم الاتفاق مع شركات التوزيع الكبري على تقديم احدث انتاج فني لها والذي يبدأ بفيلم (واحد تاني ) بطولة الفنان احمد حلمي وتأليف هيثم دبور واخراج محمد شاكر خضير وتابع ان الادارة السينمائية بالهيئة برئاسة الفنان تامر عبد المنعم تعمل علي قدم وساق للانتهاء من تجهيزات المواقع الثقافية بالمحافظات حتي يصل المنتج السينمائي الجاد لكافة ربوع الوطن .