نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "راجعين ياهوى " والذي يعرض خلال السباق الرمضاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ". و علق خالد النبوي علي الصورة قائلاً: "طيب يا ولاد ابو الهنا، خليكوا فاكرين انكم بتجروني لحرب مش عايز اخشها! ، مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معه عبر التعليقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. خالد النبوي يشارك متابعيه كواليس مسلسل ”راجعين يا هوى” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.