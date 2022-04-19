شاهد.. بسمة وهبة تروج لحلقتها مع انتصار

روَّجت الإعلامية بسمة وهبة لحلقتها الجديدة من برنامج “العرافة 2” مع الفنانة انتصار، ونشرت عدة صور تجمعها بها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وعلقت بسمة وهبة على الصور: “الليلة.. النجمة انتصار.. انتظرونا.. حلقة نارية”.

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